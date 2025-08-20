Hamburg (ots) -In diesem Webinar erhalten Sie geballtes Wissen zum Thema Text-KI sowie Tipps und Tools, um hochwertige Inhalte für die Unternehmenskommunikation zu produzieren. Wichtigster Bestandteil dabei: effektive Prompts zur Content-Erstellung auf allen Kanälen.Termin: Dienstag, 14. Oktober 2025, 11:30 - 13:00 UhrSetzen Sie ChatGPT & Co geschickt ein und finden Sie auf allen Kanälen, in allen Formaten die richtigen WorteAn KI-Tools führt kein Weg mehr vorbei. In aller Munde dabei: ChatGPT. Aber auch Tools wie Claude und Le Chat Mistral verfassen kostenlos und binnen Sekunden vollautomatisch verschiedenste Texte. Die Arbeit von Textschaffenden in Unternehmen hat sich dadurch bereits stark verändert oder wird es in absehbarer Zeit tun.Aber was genau kann die Text-KI im Moment? Wie können Sie die Technik sinnvoll für Ihre Arbeit einsetzen? Und wo liegen die Grenzen oder Risiken? Genau darum wird es in diesem Webinar gehen.Sie erfahren, wie Sie mit frei verfügbaren KI-Tools beim Texten von z. B. Social-Media-Posts, Pressemitteilungen und anderen Marketing-Texten Ihre Produktivität erhöhen. Der Fokus liegt dabei auf dem Prompting, also darauf, was Sie konkret in das Tool eingeben müssen, um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen. Aber auch Workflows spielen eine Rolle.Programm:- Überblick über die technischen Grundlagen, um die Arbeitsweise der KI zu verstehen- Einsatzbereiche von Text-KI im Kommunikationsalltag- Vorstellung der Tools ChatGPT, Claude und Le Chat Mistral mit ihren Funktionen- Was sind Prompts und wie müssen sie formuliert sein?- So schaffen Sie es, künstliche Texte menschlicher klingen zu lassen- PraxisbeispieleDieses Webinar richtet sich an Mitarbeitende aus den Bereichen (Online)-Marketing, Unternehmenskommunikation, PR und Öffentlichkeitsarbeit sowie Selbstständige, die Text-KI in Zukunft beruflich einsetzen und dazu grundlegendes Wissen erwerben möchten. Ein kostenpflichtiger Zugang zu ChatGPT und umfangreiche Vorkenntnisse im Umgang mit diesem Tool sind nicht erforderlich.Referentin Simone Maader arbeitet seit 2008 freiberuflich als Texterin und Content-Strategin (https://www.maader.de) für Selbstständige und Unternehmen aus dem Mittelstand. Sie ist gelernte Journalistin und war nach ihrem Volontariat beim Norddeutschen Rundfunk mehrere Jahre für das Landesfunkhaus Schleswig-Holstein als Reporterin, Autorin und Moderatorin im Einsatz. Seit 2008 gehört ihr Herz nun aber der Online-Welt und damit auch dem Schreiben von Web-Content. Darüber hinaus coacht Simone Maader ihre Kund*innen im Bereich Content-Marketing, gibt Workshops und hält Vorträge.Eckdaten für das Online-Seminar Text-KI im Content-Marketing: So schöpfen Sie das volle Potenzial aus- Termin: Dienstag, 14. Oktober 2025, 11:30 - 13:00 Uhr- Teilnahmegebühr: Standardticket 115 Euro zzgl. MwSt. / 136,85 Euro inkl. MwSt. oder Buddyticket (erhältlich ab 2 Teilnehmenden): 92 Euro zzgl. MwSt. / 109,48 Euro inkl. MwSt.- Mindestgruppengröße: 10 Teilnehmende- Stornierung: Kostenfrei möglich bis 7 Tage vor DurchführungHier geht's zur Anmeldung (https://www.eventbrite.de/e/text-ki-im-content-marketing-so-schopfen-sie-das-volle-potenzial-aus-registrierung-1355011649319).Mehr Informationen zur news aktuell Academy (https://www.newsaktuell.de/academy/)Pressekontakt:Marcus Heumann, Leiter der news aktuell Academyacademy@newsaktuell.deTelefon: +49 40 / 4113 32845Original-Content von: news aktuell Academy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166760/6100552