20.08.2025 12:27 Uhr
AUKTION/Geringere Nachfrage nach langlaufenden Bundesanleihen

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat zur Wochenmitte langlaufende Bundesanleihen mit Laufzeiten 2046 und 2054 im Auktionsverfahren platziert. Dabei wurde eine deutlich niedrigere Nachfrage verzeichnet.

Nachfolgend Details der Aufstockungsauktionen; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerungen gleicher Papiere am 18. Juni: 

=== 
Emission      2,50-prozentige Bundesanleihen 
          mit Laufzeit 15. August 2046 
Volumen       1 Mrd EUR 
Bietungsvolumen   2,333 Mrd EUR 
Zuteilungsbetrag  747 Mio EUR 
Zeichnungsquote   3,1   (7,4) 
Durchschnittsrend. 3,18%  (2,92%) 
Wertstellung    22. August 2025 
 
Emission      2,50-prozentige Bundesanleihen 
          mit Laufzeit 15. August 2054 
Volumen       1,5 Mrd EUR 
Bietungsvolumen   1,188 Mrd EUR 
Zuteilungsbetrag  1,150 Mrd EUR 
Zeichnungsquote   1    (2,2) 
Durchschnittsrend. 3,28%  (2,99%) 
Wertstellung    22. August 2025 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 20, 2025 05:54 ET (09:54 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

