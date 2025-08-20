DJ AUKTION/Geringere Nachfrage nach langlaufenden Bundesanleihen

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat zur Wochenmitte langlaufende Bundesanleihen mit Laufzeiten 2046 und 2054 im Auktionsverfahren platziert. Dabei wurde eine deutlich niedrigere Nachfrage verzeichnet.

Nachfolgend Details der Aufstockungsauktionen; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerungen gleicher Papiere am 18. Juni:

=== Emission 2,50-prozentige Bundesanleihen mit Laufzeit 15. August 2046 Volumen 1 Mrd EUR Bietungsvolumen 2,333 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 747 Mio EUR Zeichnungsquote 3,1 (7,4) Durchschnittsrend. 3,18% (2,92%) Wertstellung 22. August 2025 Emission 2,50-prozentige Bundesanleihen mit Laufzeit 15. August 2054 Volumen 1,5 Mrd EUR Bietungsvolumen 1,188 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 1,150 Mrd EUR Zeichnungsquote 1 (2,2) Durchschnittsrend. 3,28% (2,99%) Wertstellung 22. August 2025 ===

August 20, 2025 05:54 ET (09:54 GMT)

