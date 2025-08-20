Wien (www.anleihencheck.de) - US-Präsident Donald Trump hat seit seiner Rückkehr ins Amt Hunderte von Anleihen erworben - darunter auch solche von US-Unternehmen, die direkt von seinen weitreichenden politischen Maßnahmen betroffen sind, so die Experten von "FONDS professionell".Laut einem am Dienstag (19.08.) veröffentlichten Dokument des Weißen Hauses habe Trump 690 Transaktionen im Wert von mindestens 103,7 Millionen US-Dollar getätigt. Die erste Transaktion sei bereits am Tag nach seiner Amtseinführung erfolgt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
