Wien (www.fondscheck.de) - Die Hamburger Privatbank M.M. Warburg hat mit ihrem neuen Rüstungsfonds in wenigen Wochen rund 40 Millionen Euro eingesammelt, so die Experten von "FONDS professionell".Auch die DekaBank und die LBBW würden von großer Nachfrage nach entsprechenden Produkten berichten."Wir verzeichnen täglich substanzielle Zuflüsse von Anlegerseite", habe Warburg-Investmentchef Christian Jasperneite im Interview mit "Bloomberg" gesagt. Gestartet worden sei der Fonds am 1. Juli. "Ich traue dem Fonds zu, dass er perspektivisch mehrere hundert Millionen Euro einwirbt." ...Den vollständigen Artikel lesen ...
