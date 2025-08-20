© Foto: Cigdem Simsek - picture alliance / ZoonarDie US-Regierung denkt darüber nach, direkt bei großen Halbleiterherstellern einzusteigen, die im Rahmen des CHIPS Act Fördermittel erhalten haben. Laut einem Reuters prüft Handelsminister Howard Lutnick, ob Washington im Austausch für Barzuschüsse Anteile an Unternehmen wie Intel, Micron Technology, Taiwan Semiconductor Manufacturing und Samsung Electronics erwerben sollte. Im Zentrum der Gespräche steht Intel, der größte Empfänger von CHIPS-Mitteln in den Vereinigten Staaten. Ein Vertreter des Weißen Hauses bestätigte, dass es Überlegungen gibt, der Regierung im Gegenzug für neue Zuschüsse eine Beteiligung von 10 Prozent zu übertragen. "Der Präsident möchte die Bedürfnisse Amerikas …Den vollständigen Artikel lesen ...
