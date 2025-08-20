Silber - Konsolidierung auf hohem Niveau setzt sich weiter fort!

Werbung

Silber hat sich in den vergangenen Wochen gut behauptet. Silber konnte zuletzt einmal mehr angesichts der weiterhin unsicheren geopolitischen Gemengelage von seinem Nimbus als "sicherer Hafen" profitieren. Für Support sorgte zuletzt auch die Schwäche des US-Dollars. Übergeordnet bleibt das bullische Szenario für Silber unserer Einschätzung nach weiter intakt, zumal größere Rücksetzer bei Silber zuletzt mit Käufen beantwortet wurden.

Die Lage - Angespannte geopolitische Lage weiter im Fokus!

Angesichts der weiterhin angespannten geopolitischen Lage dürfte Silber wie die klassische Krisenwährung Gold von seinem Nimbus als "sicherer Hafen" in Krisenzeiten profitieren. Neben der weiterhin angespannten Lage im Nahen Osten dürfte auch der nach wie vor ungelöste Russland-Ukraine-Konflikt wieder in den Fokus rücken. Nach dem mit Spannung erwarteten Treffen zwischen US-Präsident Trump und seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin am vergangenen Wochenende in Alaska wurden die Hoffnungen auf eine mögliche Einigung im Russland-Ukraine-Konflikt enttäuscht. Auch ein von Trump im Vorfeld des Treffens geforderter Waffenstillstand zwischen den Kriegsparteien kam nicht zustande. Sowohl Trump als auch Putin sprachen von einem insgesamt konstruktiven Verlauf der Gespräche, hielten sich jedoch über konkrete Details weitestgehend bedeckt. Ob es bei dem vereinbarten neuen Gesprächstermin zwischen Trump und Putin zu einer Einigung kommt, bleibt angesichts der von Trump eingeräumten strittigen Punkte mehr als fraglich, weshalb Silber als günstige Alternative zur klassischen Krisenwährung Gold weiter gefragt bleiben dürfte.

Die Perspektive - Schwacher US-Dollar und steigende Silberimporte in China und Indien stützen!

Da die US-Notenbank trotz der weiter bestehenden Inflationsgefahren die Leitzinsen voraussichtlich schon im September senken dürfte, kam der US-Dollar zuletzt gegenüber dem Euro und anderen Leitwährungen erneut unter Druck. Damit verbilligt sich der Kauf des Industriemetalls für Käufer außerhalb des US-Dollarraums, was die Silber-Nachfrage in Schlüsselmärkten wie China oder Indien ankurbeln dürfte. Da sich die chinesische Wirtschaft trotz der US-Zollkrise weiter stabilisiert, ziehen die Silberimporte im Reich der Mitte ohnehin deutlich an. So wurde für den Monat Juni mit mehr als 400 Tonnen ein unerwartet deutlicher Anstieg bei den chinesischen Silberimporten ausgewiesen, nachdem der Durchschnittswert in den vergangenen Monaten bei knapp 200 Tonnen gelegen hatte. Angesichts des weiter forcierten Solarausbaus in China und steigenden Absätzen bei Elektroautos dürfte sich dieser Trend in den kommenden Monaten weiter fortsetzen. Ähnlich gestaltet sich die Situation in Indien, wobei die Silberimporte im Juni mit 197 Tonnen ebenfalls deutlich über dem Vorjahreswert von 109 Tonnen gelegen hatten. Da Indien seine Erzeugerkapazitäten bei Solarenergie bis zum Dekadenende von derzeit mehr als 100 GW auf rund 390 GW erweitern will, dürfte es seine Silberimporte weiter nach oben fahren, da Silber gerade bei Solarmodulen mit hohem Wirkungsgrad eine Schlüsselrolle spielt.

Trading-Taktik: Silber setzte seine Konsolidierung in den vergangenen Wochen weiter fort. Bullisch zu werten ist die Tatsache, dass Rücksetzer oberhalb der Marke von 37 USD zuletzt mit Käufen beantwortet wurden. Gelingt der Breakout auf ein neues Verlaufshoch oberhalb der Marke von 38 USD, sollte Silber zeitnah die Marke von 40 USD ins Visier nehmen.

Mit Blick auf die aktuelle Entwicklung des Rohstoffs Silber Future Contract (Basiswert) könnte sich als Alternative zu einem Direktinvestment der Endlos-Turbo Long der DZ BANK (WKN: DY9FSW ) auf den Silber Future Contract-Rohstoff anbieten. Der Endlos-Turbo Long richtet sich an Anleger, die überproportional (gehebelt) an einer Kursentwicklung des Silber-Future Contract-Rohstoffs oberhalb der Knock-Out-Barriere partizipieren möchten. Die Partizipation wirkt dabei in beide Richtungen, d.h. man partizipiert gehebelt an allen Kursentwicklungen (negativen wie positiven) des Basiswerts. Aufgrund seiner Hebelwirkung reagiert der Endlos-Turbo Long auf kleinste Kursbewegungen. Sollte der Kurs des Silber Future Contract-Rohstoffs an mindestens einem Zeitpunkt während der Laufzeit des Endlos-Turbo Long auf oder unter der Knock-Out-Barriere notieren (Knock-Out-Ereignis), verfällt der Endlos-Turbo wertlos. Die Barriere, die stets dem aktuellen Basispreis entspricht, und der Basispreis selbst werden jeden Tag angepasst. Der Endlos-Turbo Long auf den Rohstoff des Basiswerts Silber Future Contract hat keine feste Laufzeit. Er kann insgesamt zu festgelegten Terminen (ordentliche Kündigungstermine) durch die DZ BANK gekündigt werden. Ein Anleger kann den Endlos-Turbo Long an festgelegten Terminen (Einlösungstermine) einlösen. Nach Einlösung durch den Anleger oder Kündigung durch die DZ BANK und sofern zuvor kein Knock-out-Ereignis eintritt, entspricht der Rückzahlungsbetrag am Rückzahlungstermin dem EUR-Gegenwert der Differenz zwischen Kurs der Aktie des Basiswerts Silber Future Contract am jeweiligen Einlösungstermin bzw. ordentlichen Kündigungstermin und Basispreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis von 1,0.

Einen gänzlichen Verlust des eingesetzten Kapitals erleidet der Anleger, wenn der Kurs des Rohstoffs auf den Basiswert Silber Future Contract zu einem beliebigen Zeitpunkt während der Haltedauer auf oder unter der Knock-Out-Barriere notiert. ( Totalverlustrisiko ). Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK ihre Verpflichtungen aus dem Produkt aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann .

Stand: 19.08.2025, DZ BANK AG / Online-Redaktion