Seit etwa einem Jahrzehnt wird das Gen-Editierwerkzeug CRISPR erforscht und in unterschiedlichen Feldern getestet. Eine große Herausforderung ist bisher die Genauigkeit der Genom-Editierung. Ein neues KI-gestütztes Verfahren soll jetzt Abhilfe schaffen. Ein internationales Forschungsteam unter Leitung der Universität Zürich hat eine neue Methode zur gezielten Veränderung von DNA vorgestellt. Das in der Fachzeitschrift Nature vorgestellte Verfahren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n