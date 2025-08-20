Hamburg (ots) -Die Dokumentation "Evil-E - Eva Ries und der Wu-Tang Clan", ab 16. September in der ARD Mediathek, erzählt eine außergewöhnliche Lebensgeschichte: eine deutsche Musikmanagerin, die sich als Frau in einem von Männern dominierten Umfeld behauptete und wesentlich zum globalen Erfolg einer der legendärsten Hip-Hop-Gruppen aller Zeiten beitrug.Eine ungewöhnliche Biografie zwischen zwei WeltenEva Ries wuchs in Ladenburg bei Mannheim auf - fernab der pulsierenden Hip-Hop-Szene New Yorks, die zu Beginn ihrer Karriere für sie fremd war. Nach Stationen bei Geffen Records, wo sie Künstler wie Guns N' Roses und Nirvana betreute, wurde sie Anfang der 1990er Jahre zur International Marketing Managerin des Wu-Tang Clans bei RCA Records in New York. "Ich hab' ja eigentlich den Wu-Tang Clan überhaupt auf die Landkarte gebracht", sagt sie rückblickend.Diese "Fish-out-of-Water"-Situation - so Regisseur Jermain Raffington - prägte ihre Geschichte von Anfang an: "Eva ist eine Frau, die mit Iron Fist geführt hat, um in diesem Business zu bestehen." Dabei verband sie harte Geschäftstüchtigkeit mit großer Loyalität, die ihr Respekt bei dem neunköpfigen, vielfach widersprüchlichen Clan einbrachte.Zwischen Hustle und Herz: Das Wesen einer ManagerinDie Arbeit als Musikmanagerin bedeutet "viel organisieren, viel antizipieren, was alles schiefgehen kann, und immer einen Plan B und C in der Tasche zu haben", so Eva Ries. Die herausfordernden Tourneen mit dem Wu-Tang Clan etwa forderten nicht nur höchste Professionalität, sondern auch eine persönliche Bindung. "Nach der ersten Tour 1994 wussten wir, dass wir eine Familie sind", erinnert sie sich. Dazu gehörten auch schwierige Charaktere - wie Ol' Dirty Bastard, dem sie persönlich sehr verbunden war. Die Doku macht greifbar, wie Eva Ries die Herausforderung meistert. Gezeigt werden auch die menschlichen Facetten, die in der Popkultur oft verborgen bleiben.Der Wu-Tang Clan und die sich wandelnde Musikindustrie"Evil-E" erzählt nicht nur von einer einzigartigen Biografie, sondern auch die wechselhafte Geschichte des Wu-Tang Clan. Zahlreiche Mitglieder sprechen im Film über ihre Verbundenheit mit Eva Ries - und geben Einblick in ihre eigene Karriere. Die 1990er Jahre, die Geburt des globalen Hip-Hop, der Fall und Wandel der Musikindustrie, all das spiegelt sich im Aufstieg von Eva Ries und dem Clan wider. "Wir wollten zeigen, wie Menschen sich auf Neuland begeben und dabei helfen, unerwartete Herausforderungen zu meistern", erklärt Co-Regisseur Julian Brimmers. Zugleich liefert die Doku Anekdoten und musikhistorisch bedeutsame Momente, die Hip-Hop als globale Kulturform prägten - mit einer beispiellosen Zugangsmöglichkeit durch Eva Ries selbst.Kulturelle Ikonen, weibliche VorreiterinDass eine Frau aus der deutschen Provinz im rauen Business der US-amerikanischen Hip-Hop-Szene bestehen konnte, war ungewöhnlich. Eva Ries selbst verweist kritisch auf die Situation von Frauen in der Musikindustrie: "Es gibt zwar mehr Frauen, aber immer noch sind das vor allem untergeordnete Positionen." Sie setze dennoch eigene Maßstäbe weit über den Standard hinaus, ohne sich explizit als Feministin zu etikettieren: "Ich mache mein Ding, ohne es ständig zu betonen. Action speaks louder than words."Ein Film für Insider und NeuentdeckerDie Dokumentation richtet sich dabei nicht nur an Fans des Wu-Tang Clans oder Hip-Hop-Enthusiasten, sondern auch an ein Publikum, das sich für Kultur, Musik und gesellschaftlichen Wandel interessiert. Die Regisseure sind sich einig: "Eva Ries' Geschichte ist zugleich eine Popkultur- wie eine Sozialstudie. Sie zeigt, wie unterschiedliche Welten kollidieren und Neues entstehen kann." Der Film spannt einen Bogen von der badischen Provinz über Hawaii bis in die Straßen New Yorks - ein Kaleidoskop von Beziehungen, Konflikten und Erfolgen."Evil-E - Eva Ries und der Wu-Tang Clan" präsentiert ein Stück Musikgeschichte aus ungewohnter Perspektive und gewährt Einblicke in einen kulturellen und wirtschaftlichen Kosmos, den Eva Ries mit einer Mischung aus Konsequenz, Kreativität und Empathie maßgeblich mitgestaltet hat."Evil-E - Eva Ries und der Wu-Tang Clan" ist eine 75-minütige Koproduktion von btf GmbH mit NDR, ARD Kultur, HR, MDR, RBB und SWR.Hinweis an die Medien: Der Film steht ab sofort zum Vorabschauen im digitalen Vorführraum des NDR unter NDR.de/presse bereit, in Kürze auch beim Presseservice das Erste unter presse.daserste.de. Weitere Informationen gibt es zudem im Pressedossier: story.ndr.de/evil-e/index.htmlPressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69086/6100665