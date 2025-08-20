Mainz (ots) -
Woche 35/25
Samstag, 23.08.
Bitte Änderungen beachten:
20.15 RAMA X. - Thailands geheimnisvoller Herrscher
Zum König geboren: Skandale und Widerstände
Frankreich 2025
Neu: Film von Anne Simoneau - bitte streichen: Damien Fleurette
Im Streaming: 23. August 2025, 05.00 Uhr bis 22. August 2031
20.45 RAMA X. - Thailands geheimnisvoller Herrscher
An der Macht: Prunk, Protz und Unterdrückung
Frankreich 2025
Neu: Film von Anne Simoneau - bitte streichen: Damien Fleurette
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6100669
Woche 35/25
Samstag, 23.08.
Bitte Änderungen beachten:
20.15 RAMA X. - Thailands geheimnisvoller Herrscher
Zum König geboren: Skandale und Widerstände
Frankreich 2025
Neu: Film von Anne Simoneau - bitte streichen: Damien Fleurette
Im Streaming: 23. August 2025, 05.00 Uhr bis 22. August 2031
20.45 RAMA X. - Thailands geheimnisvoller Herrscher
An der Macht: Prunk, Protz und Unterdrückung
Frankreich 2025
Neu: Film von Anne Simoneau - bitte streichen: Damien Fleurette
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6100669
© 2025 news aktuell