Welche Ausbildungsbetriebe werden als besonders positiv wahrgenommen? ServiceValue hat sich in Kooperation mit WELT in der Untersuchung "Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe 2025" zum fünften Mal bundesweit dieser Frage gewidmet. Welche Versicherer können punkten? Die Übernahmechancen bei Ausbildung im Finanz- und Versicherungswesen stehen aktuell sehr gut. Darüber hinaus schaffen es die meisten Auszubildenden, ihre IHK-Abschlussprüfungen erfolgreich zu absolvieren. Den vollständigen Artikel lesen ...
