Vikram Solar's initial public offering (IPO) was 1. 52 times subscribed on its first day, with strong demand from retail and non-institutional investors, following anchor investments of INR 6. 208?billion ($75 million) and support from major mutual funds and global banks. From pv magazine India Vikram Solar's IPO was subscribed 1. 52 times on its first day, driven by strong demand from retail and non-institutional investors. Bidders offered 68,916,960 shares against 45,361,650 equity shares on offer, according to stock exchange data. Non-institutional investors subscribed 3. 84 times, retail ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 pv magazine