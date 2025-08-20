PMI-Daten, Walmart, CTS Eventim und Aegon im FokusEin volles Daten- und Berichtspaket bestimmt den Donnerstag: Während globale Einkaufsmanagerindizes das Konjunkturklima vermessen, rücken Walmart, CTS Eventim und Aegon mit ihren Zahlen ins Rampenlicht - ein Tag, der Marktstimmung und Unternehmensausblick gleichermaßen prägt.TERMINE UNTERNEHMEN07:00 NLD: Aegon, Halbjahreszahlen07:30 DEU: CTS Eventim, Q2-Zahlen13:00 USA: Walmart, Q2-Zahlen14:00 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de