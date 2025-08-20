EQS-News: NanoRepro AG / Schlagwort(e): Research Update

NanoRepro AG: Aktuelle GBC-Studie mit Kursziel 4,50 Euro Starkes Wachstum bei den Beteiligungen

Hohes Wertsteigerungspotential bei PAEDIPROTECT und HYPED ABOUT SCIENCE

Exzellente Bilanzkennzahlen mit 97,7% Eigenkapital Marburg, 20. August 2025. Die Corona-Pandemie brachte der NanoRepro AG (ISIN: DE0006577109) den ersten Wachstumsschub. Hohe Umsätze und Gewinne - allein in 2021 erzielte NanoRepro mit Corona-Schnelltests einen Jahresüberschuss von rund 30 Millionen Euro nach Steuern - eröffneten dem Unternehmen völlig neue Möglichkeiten. "Anstatt die Corona-Gewinne in Form hoher Sonderdividenden auszuschütten, haben wir in Expansion und Wachstum investiert und das Geschäftsmodell um zukunftsträchtige Standbeine erweitert", sagt NanoRepro-CEO Lisa Jüngst. Mit diesen Investments wurde der Grundstein für die nächste Wachstumsphase gelegt. Und dieser steht jetzt bevor. Das Researchhaus GBC hat die NanoRepro AG nun intensiv unter die Lupe genommen und zeigt die Entwicklungsperspektiven für die nächsten Jahre auf. Die gestern von der GBC AG veröffentlichte Unternehmensstudie zeichnet NanoRepro unter anderem für seine erfolgreiche Transformation nach dem Boom durch COVID-19-Tests mit der strategischen Neuausrichtung auf nachhaltiges Kerngeschäft und neue Märkte aus: "Nach dem temporären Umsatzhoch infolge der COVID-19-Pandemie hat sich das Unternehmen strategisch neu positioniert. Ziel ist der nachhaltige Ausbau des organischen Geschäfts durch innovative Diagnostiklösungen sowie der gezielte Einstieg in angrenzende Märkte über Beteiligungen." Neue Beteiligungen bieten enormen Wachstumshebel Auf Basis ihrer ausführlichen Analyse sieht GBC für die NanoRepro AG einen Wachstumshebel durch die jüngsten Beteiligungen. "Strategische Beteiligungen an Paedi Protect AG (Anm.: 50% Mehrheitsanteil), hyped about science GmbH (Anm.: 33% Anteil mit Option auf 50% Mehrheitsanteil) und Deutsche Kosmetikwerke AG (Anm.: direkt und indirekt rund 32% Anteil) sichern NanoRepro Zugang zu zusätzlichen Märkten und Produkten", so GBC. Vielversprechend ist dabei der Hersteller von hochwertigen Pflegeprodukten für Kinder, die Paedi Protect AG. "Mit der Beteiligung an Paedi Protect AG wurde eine etablierte Marke für Familien-kosmetik in den Konzern integriert, die mittelfristig stark internationalisiert werden soll." Schätzungen zufolge könnte sich der Umsatz des Unternehmens in den nächsten Jahren verdoppeln und sich der Wert der Beteiligung sogar in den Bereich von 100 Millionen Euro vervielfachen. Das wäre ein Vielfaches des Kaufpreises von PAEDIPROTECT und auch des aktuellen Börsenwerts von NanoRepro von 20 Millionen Euro. Hohe Erwartungen stecken auch in einem jungen Unternehmen aus dem Bereich Kaltplasma. "Im Rahmen der Beteiligung an der hyped about science GmbH wird eine technologieorientierte Plattform im Bereich Beauty-Tech, Nahrungsergänzung und Hautpflege aufgebaut, über die NanoRepro künftig die Aktivitäten rund um das alphabiol-Sortiment (Anm.: Nahrungsergänzungsmittel) sowie neue Innovationen im Bereich Hautpflege und Kaltplasma-Technologie bündeln will. Beide Beteiligungen bieten die Möglichkeit, operative Synergien in Entwicklung, Vertrieb und Markenführung zu erschließen." Dem Kaltplasma-Bereich für Hauptpflege / Beautycare werden hohe Wachstumsraten vorausgesagt. Das durchschnittliche Marktwachstum des Sektors soll in den nächsten Jahren bis 2037 bei etwa 18 Prozent im Jahr liegen. Die zugrunde liegende Kaltplasma-Technologie basiert auf dem medizinisch zertifizierten Gerät "plasma care" und ermöglicht eine schonende, nebenwirkungsfreie, effektive Behandlung von Hautunreinheiten - etwa bei Akne, Pickeln, Rosacea oder auch perioraler Dermatitis. Der Preis für "PHLAS" soll nach der Markteinführung Anfang 2026 im niedrigen dreistelligen Bereich liegen. Enormes Wachstum Die Analysten von GBC erstellen für den NanoRepro-Konzern folgende Prognose: "Für das Geschäftsjahr 2025 prognostizieren wir einen Umsatzanstieg von 4,2 auf 14,7 Millionen Euro. Einen hohen Beitrag dazu erwarten wir aus der erstmaligen Vollkonsolidierung mit der Paedi Protect AG." Stefan Pieh, CFO der NanoRepro, erklärt: "GBC schätzt sehr konservativ. Wir gehen davon aus, dass allein der Umsatzbeitrag von Paedi Protect in diesem Jahr deutlich über den im Research prognostizierten 10,5 Millionen Euro liegen wird. Für das Jahr 2026 rechnen wir mit einem weiteren Anstieg des Konzernumsatzes auf rund 18,5 Millionen Euro. Dieser Anstieg wird durch den fortgesetzten operativen Ausbau bei PAEDIPROTECT sowie das Wachstum bei NanoRepro im Kerngeschäft getragen." Neben dem starken Wachstum der Beteiligungen wird auch für das Kerngeschäft von NanoRepro, dem Markt für Selbstdiagnose-Tests, hohes Wachstumspotential vorausgesagt. So soll dieser Markt in Deutschland bis 2030 um etwa 50 Prozent zulegen. Während NanoRepro schon im Kerngeschäft in einem Wachstumsmarkt aktiv ist, so verspricht die neue Beteiligung an hyped about science mit Kaltplasma ebenfalls schnelle Zuwächse. Bis ins Jahr 2032 soll sich der weltweite Markt in diesem Gesundheitssegment auf rund 9,0 Milliarden Dollar verdreifachen. Exzellente Bilanzkennzahlen und Kursziel 4,50 Euro Nach einem deutlichen Ergebnisanstieg im vergangenen Jahr und einer weiteren Verbesserung in 2025 erwartet GBC für nächstes Jahr ein ausgeglichenes Ergebnis im NanoRepro-Konzern. Angesichts des hohen Cash-Bestands - dieser deckt etwa 40% des Börsenkurses der Aktie ab - des starken Wachstums und des hohen Entwicklungspotentials der Beteiligungen sieht GBC für die NanoRepro-Aktie bis Ende 2026 ein Kurspotential von 4,50 Euro. Zum aktuellen Kursniveau ist dies das Dreifache. GBC hebt in seiner Studie die extrem starke Eigenkapitalausstattung von NanoRepro hervor. Dazu zählt nicht nur ein Liquiditätsbestand von etwa 0,75 EUR je Aktie per Ende 2024, sondern auch eine extrem hohe Eigenkapitalquote von 97,7 Prozent. Die NanoRepro AG verfügt damit nicht nur über eine exzellente Liquiditätsausstattung, sondern ist auch fast vollständig aus Eigenmitteln finanziert und frei von Bankschulden. Das Rating von GBC lautet: "Kaufen". Die GBC-Studie kann kostenlos unter dem Link https://www.nanorepro.com/investoren/aktie abgerufen werden. Über die NanoRepro AG Die NanoRepro AG mit Sitz in Marburg an der Lahn ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Fokus auf gesundheitlicher Vorsorge, Schnelldiagnostik sowie dem strategischen Ausbau komplementärer Geschäftsfelder im Gesundheits- und Lifestyle-Bereich. Als Hersteller von medizinischen Schnelltests für Endverbraucher und Fachanwender zählt die NanoRepro AG zu den Innovationsführern der Branche. Das Unternehmen verfügt über ein breites Portfolio von mehr als 25 Selbsttests, darunter verschiedene Corona-Tests, Schwangerschaftstests, Tests zur Magengesundheit, Fruchtbarkeits- und Allergietests sowie Anwendungen zur Darmkrebsvorsorge. Neben dem Kerngeschäft stärkt die NanoRepro AG ihre Marktposition durch gezielte Beteiligungen an wachstumsstarken Unternehmen. Seit Herbst 2024 hält das Unternehmen eine Mehrheitsbeteiligung an der Paedi Protect AG, einem Spezialisten für hochwertige, dermatologisch geprüfte Hautpflegeprodukte für Babys und Kinder mit natürlichen, gesundheitlich verträglichen Inhaltsstoffen. Zur Unternehmensgruppe gehört zudem die Deutsche Kosmetikwerke AG, die unter der Marke "NewKee" innovative Hautpflegeprodukte anbietet. An dem Unternehmen sind auch der Fußballprofi Manuel Neuer und die Tennisspielerin Angelique Kerber beteiligt. Im Jahr 2025 beteiligt sich die NanoRepro AG zudem an der hyped about science GmbH, einem innovativen Start-up im Bereich Kaltplasmatechnologie, das mit dem Produkt PHLAS eine neue Generation technologiebasierter Hautpflege und Aknebehandlung für Endverbraucher entwickelt. In dieses Gemeinschaftsprojekt bringt NanoRepro auch ihre Nahrungsergänzungsmarke alphabiol ein, wodurch ein ganzheitliches Produktkonzept rund um die Marke PHLAS entsteht. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Lisa Jüngst Tel.: +49-6421-951449 E-Mail: juengst@nanorepro.com



