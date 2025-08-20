Nach der beeindruckenden Rally der letzten Wochen müssen die führenden Kryptowährungen Bitcoin und Ethereum nun Federn lassen. Gewinnmitnahmen drücken auf die Kurse, während die Anleger nervös auf entscheidende makroökonomische Signale aus den USA warten. Die Volatilität könnte in den kommenden Tagen weiter zunehmen.Für Krypto-Anleger war es ein ungemütlicher Handelstag. Der Bitcoin notierte zuletzt bei rund 113.200 Dollar und gab damit fast drei Prozent nach, nachdem er im Tagesverlauf sogar kurzzeitig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär