Boston (www.anleihencheck.de) - Für die Finanzmärkte ist eine Zinssenkung der FED im September praktisch beschlossene Sache, so Benoit Anne, Benoit Anne, Anleiheexperte bei MFS Investment Management. In Wirklichkeit sei sie alles andere als sicher. Die kurzfristigen Aussichten der FED seien nach Erachten von MFS Investment Management weniger eindeutig als die Marktpreise vermuten lassen würden. Und dies aus einer Reihe von Gründen. Die Daten für nicht landwirtschaftliche Betriebe seien im August eher negativ gewesen. In Folge habe der politische Druck auf die Fed weiter zugenommen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
