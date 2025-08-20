Frankfurt (www.fondscheck.de) - Es läuft weiter wie geschmiert im ETF-Handel, so die Deutsche Börse AG."Die Käufe überwiegen eindeutig", berichte Frank Mohr von der Société Générale. Gefragt seien US-, World- und europäische Aktien. "Nur bei deutschen Aktien überwiegen diesmal die Abgaben", bemerke er. Auch Holger Heinrich von der Baader Bank melde insgesamt mehr Käufe als Verkäufe. Am Freitag hätten S&P 500 und Dow Jones neue Allzeithochs erreicht, der NASDAQ 100 zwei Tage zuvor. Der DAX stehe am Dienstagmittag bei 24.378 Punkten, noch etwas unter seinem Hoch von 24.639 Zählern. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
