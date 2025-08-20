Frankfurt (www.fondscheck.de) - Diese Anlageschwerpunkte erweitern das Angebot auf Xetra und an der Börse Frankfurt: US-Unternehmensanleihen, NEAR mit Staking und Aave, so die Deutsche Börse AG.Der SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (ISIN IE0002H3JQ66/ WKN A41AT2) bilde die Wertentwicklung festverzinslicher, auf US-Dollar lautender Unternehmensanleihen mit Investment Grade und einer Restlaufzeit zwischen einem Jahr und fünf Jahren ab. Für die Auswahl der Anleihen würden US-amerikanische und nicht-US-amerikanische Unternehmen aus den Sektoren Industrie, Versorgung und Finanzen berücksichtigt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
