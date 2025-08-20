Die SAIC-Marke Maxus stellt mit dem eDeliver 75 einen vollelektrischen Lkw mit 7,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht vor - zunächst exklusiv für den britischen Markt. Ob das Modell wie diverse andere Maxus-Modelle auch nach Kontinentaleuropa kommen wird, ist noch nicht bekannt. Maxus positioniert seinen strombetriebenen Klein-Lkw in Großbritannien als Alternative für regionale, städtische und Last-Mile-Anwendungen. Der eDeliver 75 soll ab Oktober konkret ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net