© Foto: Peter Steffen/dpaKI, Biotech, Cybersecurity: Der Hype um Trend-ETFs reißt nicht ab. Ist es also besser auf monothematische ETFs zu setzten?Rüstung schlägt Weltmarkt: Während der MSCI World im letzten Jahr nur 12 Prozent geschafft hat, schossen Rüstungs-ETFs in Europa im Schnitt um satte 50 Prozent nach oben - mehr als das Vierfache! [spotify]70p16sMS6bNKdxP553gq8k[/spotify] Und das ist kein Einzelfall: Laut Handelsblatt verwalten 130 Themen-ETFs für deutsche Anleger inzwischen rund 50 Milliarden Euro. Sie setzen auf alles, was nach Trend riecht - von Klimaschutz bis Künstliche Intelligenz. Laut JustETF-Daten haben in den letzten zwölf Monaten immerhin acht von 19 Trend-Kategorien den MSCI World …Den vollständigen Artikel lesen ...
