Estée Lauder hat am Mittwoch mit einer Gewinnwarnung für Ernüchterung bei den Anlegern gesorgt. Der amerikanische Kosmetikriese kämpft weiterhin mit schwachen Märkten im Heimatmarkt USA und China sowie mit zollbedingten Unsicherheiten. Im vorbörslichen Handel geben die Aktien des Unternehmens entsprechend deutlich nach. Die anhaltende Schwäche in den Kernmärkten trifft Estée Lauder besonders hart. Im vierten Quartal sanken die organischen Nettoumsätze beim in New York ansässigen Kosmetik-Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär