James Hardie hat am Mittwoch den größten Kurssturz seit 1973 erlebt. Der schwache US-Immobilienmarkt schürt Ängste vor einer tieferen Krise in Nordamerika - Investoren fliehen in Panik.James Hardie Industries hat Anleger mit einer schwachen Prognose für das Nordamerika-Geschäft verschreckt. Die Aktie brach am Mittwoch in Sydney um knapp 28 Prozent auf 32 Australische Dollar ein und verzeichnete damit den größten Tagesverlust seit November 1973. Binnen Stunden verlor der Baustoffkonzern rund 6,9 Milliarden Australische Dollar (4,4 Milliarden US-Dollar) an Börsenwert.
