Die Luft an der Wall Street wird nach den jüngsten Höchstständen dünner. Insbesondere der Nasdaq steht vor Handelsbeginn unter Druck, nachdem bereits am Vortag Schwergewichte wie Nvidia, Microsoft und Amazon Federn lassen mussten. Börsianer sprechen von klassischen Gewinnmitnahmen bei den Highflyern, die in den letzten Wochen und Monaten eine beeindruckende Rally hingelegt hatten. Der Dow Jones zeigt sich hingegen stabiler und bewegt sich kaum von der Stelle.Der Hauptgrund für die abwartende Haltung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
