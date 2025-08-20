BlueOval SK, das Batteriezellen-Joint-Venture von Ford und SK On, feiert den offiziellen Produktionsstart in seinem ersten Werk. Die NMC-Batterien aus der Produktionsstätte in Glendale im US-Bundesstaat Kentucky werden im elektrischen Ford F-150 Lightning und im E-Transit verbaut - wahrscheinlich aber künftig auch an Drittkunden geliefert. Ford und SK On hatten 2022 ihr Joint Venture BlueOval SK gegründet und mit dem Bau von gleich zwei Batteriefabriken ...Den vollständigen Artikel lesen ...
