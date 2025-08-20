Der chinesische Handelsplattform-Anbieter Futu Holdings hat am Mittwoch seine Quartalszahlen veröffentlicht und die Erwartungen deutlich übertroffen. Sowohl der Umsatz als auch der Gewinn stiegen kräftig an. Die Aktie reagiert im frühen US-Handel überraschenderweise dennoch mit einem leichten Rücksetzer auf die Zahlen.Futu hat im zweiten Quartal einen kräftigen Gewinnsprung hingelegt. Der Gewinn je ADR kletterte auf 18,24 Hongkong Dollar (HKD) nach 8,66 HKD im Vorjahr. Die Umsätze legten um 70 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
