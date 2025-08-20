PARIS (dpa-AFX) - Wegen des von Israel geplanten Militäreinsatzes in der Stadt Gaza hat der französische Präsident Emmanuel Macron vor einem "Dauerkrieg" in der Region gewarnt. Die Offensive könnte "nur zu einer echten Katastrophe für beide Völker" führen, schrieb Macron auf der Plattform X nach Gesprächen mit dem jordanischen König Abdullah II. und Ägyptens Staatschef Abdel Fatah al-Sisi.

Macron wiederholte seine Forderung nach einer dauerhaften Waffenruhe im Gazastreifen. Er nannte zudem die Freilassung aller Geiseln, eine groß angelegte Bereitstellung humanitärer Hilfe für die Menschen in Gaza sowie die Entwaffnung der Hamas und die Stärkung der palästinensischen Autonomiebehörde als Voraussetzungen für ein Ende des Krieges.

Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz hatte kurz zuvor laut Medienberichten einen Einsatzplan der Armee zur Einnahme der Stadt Gaza gebilligt. Die Genehmigung erfolgte, obwohl die islamistische Hamas am Vortag nach eigener Darstellung internationalen Vermittlern eine "positive Antwort" auf einen neuen Vorschlag für eine Waffenruhe im Gazastreifen vorgelegt hatte./vni/DP/nas