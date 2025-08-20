© Foto: Dall-EChina plant eine Kehrtwende in der Digital-Politik, um die internationale Rolle des Yuan zu stärken und erwägt die Zulassung von Yuan-gestützten Stablecoins.China bereitet nach Informationen von Insiderkreisen einen historischen Schritt vor: Zum ersten Mal erwägt die Regierung die Zulassung von Yuan-gestützten Stablecoins, um die internationale Nutzung seiner Währung zu beschleunigen. Der Plan, der noch in diesem Monat dem Staatsrat, Chinas Kabinett, vorgelegt werden soll, könnte einen grundlegenden Strategiewechsel in der Haltung des Landes zu digitalen Vermögenswerten markieren. Staatsrat prüft Fahrplan zur Internationalisierung des Yuan Der chinesische Staatsrat soll einen umfassenden …Den vollständigen Artikel lesen ...
