Die renommierte Finanzdienstleistungsmanager und ehemalige President von UBS Americas wird DriveWealth in die nächste Phase des Wachstums und der Innovation führen

DriveWealth, eine führende Finanztechnologieplattform, die Brokerage-as-a-Service anbietet, hat die Ernennung von Naureen Hassan zur Global Chief Executive Officer (CEO) bekannt gegeben. Hassan tritt die Nachfolge von Michael Blaugrund an, der als CEO zurücktritt, um eine neu geschaffene Position bei ICE (Intercontinental Exchange) anzunehmen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250820459130/de/

DriveWealth welcomes Naureen Hassan as its new CEO.

Hassan kommt mit jahrzehntelanger Erfahrung in den Bereichen digitale und Produktinnovation, operative Exzellenz und Regulierungsmanagement im globalen Bank- und Vermögensverwaltungsbereich zu DriveWealth. Sie wird die Geschäfte des Unternehmens leiten, dessen weiteres Wachstum und Expansion in verschiedenen Märkten vorantreiben und dazu beitragen, die Mission von DriveWealth zu erfüllen, nämlich Investitionen weltweit zu demokratisieren.

"Michael hat in den letzten zwei Jahren als CEO eine Phase bedeutenden Wachstums, der Expansion in neue Märkte und der Steigerung der Rentabilität begleitet, und wir danken ihm für alles, was er erreicht hat", sagte Robert Cortright, Gründer und Executive Chairman von DriveWealth. "Naureen hat sich als Innovatorin und Wegbereiterin in der Branche bewährt und ist die perfekte Person, um DriveWealth durch unsere kontinuierliche Weiterentwicklung und nächste Wachstumsphase zu führen. Sie kommt zu uns in einer Phase beschleunigten Wachstums, und wir freuen uns auf alles, was unter ihrer visionären Führung auf uns zukommt."

Vor ihrer Tätigkeit bei DriveWealth war Hassan President von UBS Americas, wo sie einen Geschäftsbereich mit einem Umsatz von 14 Milliarden US-Dollar und mehr als 25.000 Mitarbeitern leitete und gleichzeitig die Integration der Credit Suisse in die UBS in Nord- und Südamerika vorantrieb die erste Übernahme zwischen zwei global systemrelevanten Finanzinstituten. Außerdem war sie bei der Federal Reserve Bank of New York tätig, wo sie Innovationen in den Bereichen Zahlungsabwicklung, Technologie, Personalwesen, Risikomanagement und Finanzen vorantrieb.

Bevor sie zur Fed kam, war Hassan Chief Digital Officer des Wealth Management-Geschäfts von Morgan Stanley und trieb die Strategie und Plattforminnovation für den Bereich Investor Services von Charles Schwab voran. Sie begann ihre Karriere bei McKinsey Company.

"DriveWealth verändert die Art und Weise, wie Menschen investieren, grundlegend und bietet Partnern auf der ganzen Welt einzigartige Vorteile und Möglichkeiten", so Hassan. "Ich fühle mich geehrt, diese Position zu übernehmen, die großartige Arbeit von Robert und Michael fortzusetzen und das weitere Wachstum und den Erfolg des Unternehmens mitzugestalten. DriveWealth ist gewachsen, indem es Investoren in neuen Märkten neue Möglichkeiten eröffnet hat, und wir werden weiterhin daran arbeiten, das Potenzial des Unternehmens als vertrauenswürdigster eingebetteter Investment-Technologiepartner des Marktes auszuschöpfen."

Als führender Anbieter von Brokerage-as-a-Service und anderer wichtiger Anlageinfrastrukturen ist DriveWealth auf fünf Kontinenten tätig, darunter in den USA, der EU/Großbritannien, Südkorea, Australien, Neuseeland und Brasilien. Das Unternehmen unterstützt seine B2B-Partner weltweit bei durchschnittlich über 2 Millionen Transaktionen pro Tag und ermöglicht Millionen von Privatanlegern rund um die Uhr den Handel, die Ausführung von Teilaktien und die Unterstützung mehrerer Anlageklassen.

DriveWealth wurde kürzlich in die Liste "World's Top Fintech Companies 2025" von CNBC aufgenommen und zum zweiten Mal in Folge in die Liste "2025 Inc. 5000" der am schnellsten wachsenden privaten Unternehmen Amerikas aufgenommen.

Über DriveWealth:

DriveWealth ist eine globale B2B-Finanztechnologieplattform. Unser Kerngeschäft ist die Bereitstellung von Brokerage-as-a-Service, mit dem wir die Anlage- und Handelserfahrungen für digitale Geldbörsen, Broker-Dealer, Vermögensverwalter und Verbrauchermarken verbessern. Die APIs von DriveWealth bieten unseren Partnern ein modernes, erweiterbares und flexibles Toolkit, mit dem sie alles entwickeln können, von traditionellen Anlageabläufen bis hin zu innovativeren Techniken wie dem Aufrunden von Käufen zu Bruchteilsanteilen. Weitere Informationen finden Sie unter www.drivewealth.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250820459130/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Ryan Hall

Caliber Corporate Advisers

drivewealth@calibercorporate.com