DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 21. August (vorläufige Fassung)

=== *** 07:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Ergebnis 1H *** 08:00 CH/Handelsbilanz Juli *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August PROGNOSE: 48,4 zuvor: 48,5 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 48,3 zuvor: 48,6 *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August PROGNOSE: 48,1 zuvor: 48,2 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August PROGNOSE: 50,5 zuvor: 50,6 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,3 zuvor: 50,6 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August PROGNOSE: 48,6 zuvor: 49,1 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) August PROGNOSE: 50,9 zuvor: 51,0 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) August PROGNOSE: 49,5 zuvor: 49,8 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,7 zuvor: 50,9 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August zuvor: 51,8 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August zuvor: 48,0 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht August *** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 2Q 14:00 DE/Hamburg Commercial Bank AG, Ergebnis 1H *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 225.000 zuvor: 224.000 *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index August PROGNOSE: 7,0 zuvor: 15,9 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) August PROGNOSE: 55,0 zuvor: 55,7 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August PROGNOSE: 49,5 zuvor: 49,8 *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) August PROGNOSE: -14,9 zuvor: -14,7 *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Juli PROGNOSE: -0,1% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm *** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser Juli PROGNOSE: -0,5% gg Vm zuvor: -2,7% gg Vm - US/Beginn des geldpolitischen Symposiums der Kansas City Fed in Jackson Hole (bis 23.8.) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

August 20, 2025 09:35 ET (13:35 GMT)

