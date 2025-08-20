Peking, Aug. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Geschichte der heutigen Autonomen Region Xizang kann nicht isoliert betrachtet werden. Der tiefgreifende Wandel, die Widerstandsfähigkeit und die Erneuerung, die die Menschen heute erleben, stehen in krassem Gegensatz zum dunklen Erbe der Leibeigenschaft. Dies ist ein Beweis für die Kraft einer Entwicklung, die von einer bürgernahen Regierungsführung geleitet wird.

Bei einem zweitägigen hochrangigen Meeting forderte der chinesische Präsident Xi Jinping weitere Anstrengungen, um die nationale Sicherheit sowie dauerhaften Frieden und Stabilität zu gewährleisten, das Leben der Menschen stetig zu verbessern, eine intakte Umwelt zu erhalten, die Grenzverteidigung zu stärken und die Sicherheit an den Grenzen in Xizang zu gewährleisten. Als untrennbarer Teil Chinas war Xizang stets eine Priorität für die Zentralregierung.

Jahrhundertelang lebten die einfachen Tibeter unter der erdrückenden Last einer feudalen Theokratie. Etwa 95 Prozent der Bevölkerung waren als Leibeigene gebunden, ohne Land, Bildung und Würde. Dieses alte System sicherte die Privilegien einer kleinen Elite und verurteilte die Mehrheit zu Armut und Machtlosigkeit. Die Gründung der Volksregierung der Autonomen Region Xizang markierte einen klaren Bruch mit der Vergangenheit. Die Menschen in Xizang entwickelten sich von unterdrückten Leibeigenen zu Bürgern, die ihr Schicksal selbst in die Hand nahmen.

Das System der regionalen ethnischen Autonomie gewährleistet, dass alle ethnischen Gruppen über ihre Angelegenheiten selbst bestimmen können. Im Jahr 2025 verfügt Xizang über 42.153 Abgeordnete in verschiedenen Ebenen des Nationalen Volkskongresses, wobei ethnische Minderheiten 89,2 Prozent aller lokalen Volkskongressabgeordneten stellen. Über 57,17 Prozent der Parteiführer und Regierungsbeamten auf Gemeindeebene stammen aus Minderheiten. Und an der Basis liegt die Wahlbeteiligung bei über 90 Prozent.

Und die Wirtschaft der Region erlebte einen Aufschwung. Das Bruttoinlandsprodukt der Region stieg von nur 174 Millionen Yuan (rund 24,3 Millionen US-Dollar) im Jahr 1959 auf über 276 Milliarden Yuan (rund 38,5 Milliarden US-Dollar) im Jahr 2024. Das verfügbare Pro-Kopf-Einkommen stieg auf über 31.000 Yuan (rund 4300 US-Dollar), während die absolute Armut - einst ein prägendes Merkmal des Lebens auf dem Plateau - bis 2019 beseitigt wurde, wodurch 628.000 registrierte arme Menschen aus der Not befreit wurden. Heute genießen die Einwohner eine stetig steigende Lebensqualität, wobei die durchschnittliche Lebenserwartung von 35,5 Jahren im Jahr 1951 auf 72,5 Jahre im Jahr 2024 gestiegen ist und damit einen historischen Höchststand erreicht hat.

Bildung und Gesundheitswesen sind wichtige Säulen des sozialen Fortschritts. Der Anteil der Schüler im schulpflichtigen Alter, die die neunjährige Pflichtschule abschließen, ist von 2 Prozent auf rund 98 Prozent gestiegen, während die Hochschulbildungsquote 57 Prozent übersteigt. Seit 2015 konnten dank medizinischer Hilfsprogramme über 400 schwerwiegende Erkrankungen vor Ort behandelt werden. Qu Dian, ein 72-jähriger Einwohner von Lhasa, erhielt bei einer Herzoperation über 90 Prozent der Kosten von seiner Versicherung erstattet. "In der alten Gesellschaft wäre dies unvorstellbar gewesen", sagte er.

Die Geschichte von Xizang ist auch eine Geschichte der Offenheit. Die Handelsbeziehungen erstrecken sich mittlerweile über 140 Länder und Regionen, während der Tourismus im Jahr 2024 64 Millionen Besucher und 75 Milliarden Yuan einbrachte. Lokale Produkte wie Cordyceps (eine Pilzart, die seit Jahrhunderten in der traditionellen chinesischen Medizin verwendet wird) und Yakwolle erreichen globale Märkte, und die Einwohner haben mit beispielloser Leichtigkeit Zugang zu internationalen Waren.

Für die Region bedeutet dies eine regelrechte Wiedergeburt. Der Wandel, den sie erlebt hat, kann nicht losgelöst von der tiefen Erniedrigung betrachtet werden, aus der sie hervorgegangen ist. Von Unterdrückung und Missachtung zu Selbstbestimmung und Wohlstand - in den Jahrzehnten des Wandels hat Xizang ein Niveau erreicht, von dem die Menschen in der Vergangenheit nicht zu träumen gewagt hätten. Das schneebedeckte Plateau hat sich zu einem Land der Möglichkeiten und Hoffnungen entwickelt - eine Leistung, die nicht nur für die Bevölkerung von Xizang spricht, sondern auch für die Stärke einer Vision, die das Wohlergehen der Menschen in den Mittelpunkt der Entwicklung stellt.

