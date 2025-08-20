© Foto: DALL*EDer Bitcoin ist nach dem Rekordhoch brutal auf 113.000 US-Dollar gefallen. Doch Bernstein sieht den Peak noch lange nicht - und nennt einen klaren Zeitraum, in dem die Krypto-Ikone wieder auf Rekordjagd gehen soll.Bevor die Korrektur einsetzte, hat Bitcoin in der vergangenen Woche ein Rekordhoch von über 123.500 US-Dollar erreicht. Nach Ansicht von Bernstein-Analysten geht da noch mehr. In einer Mitteilung an Kunden erklärten Gautam Chhugani und das Digital-Assets-Team, man erwarte in den kommenden sechs bis zwölf Monaten einen Zyklus-Höhepunkt zwischen 150.000 und 200.000 US-Dollar. "Wir glauben, dass wir uns mitten in einer Revolution der digitalen Vermögenswerte befinden, die durch …Den vollständigen Artikel lesen ...
