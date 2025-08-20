Anzeige
20.08.2025 16:33 Uhr
MÄRKTE USA/Etwas leichter - Technologieaktien werden weiter gemieden

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Nach den Abgaben am Vortag - insbesondere im Technologiesegment - sind die US-Börsen etwas leichter in den Mittwoch gestartet. Erneut werden Technologieaktien gemieden mit Warnungen, die KI-Begeisterung könnte zu weit gelaufen sein und wie eine Blase platzen. Der Dow-Jones-Index steigt ganz leicht auf 44.977 Punkte, der breitere S&P-500 kommt um 0,2 Prozent zurück. Die am Vortag schwachen Nasdaq-Indizes büßen weitere bis zu 0,7 Prozent ein.

Konjunkturseitig ist der Tageskalender leer. Während des späten Handelsverlauf wird das Protokoll der US-Notenbanksitzung vom Juli veröffentlicht. Es dürfte aber kaum neue Erkenntnisse liefern. Außerdem wird sich am Freitag ohnehin Notenbankchef Powell vom Notenbankertreffen in Jackson Hole äußern und - so die Hoffnung der Marktteilnehmer - Indikationen für den weiteren Zinskurs geben. Im Vorfeld dürfte weiter Zurückhaltung eines der Leitmotive der Börsianer sein.

Der Dollar gibt leicht nach, der Euro zieht auf 1,1668 Dollar an. Für leichten Druck auf den Dollar könnte sorgen, dass US-Präsident Trump, der die Notenbank immer wieder hinsichtlich stärkerer Zinssenkungen unter Druck setzt, nun eine Notenbankerin zum Rücktritt aufgefordert hat. Am Anleihemarkt liegt die Zehnjahresrendite dessen ungeachtet unverändert bei 4,30 Prozent. Der Goldpreis steigt um 0,8 Prozent. Am Goldmarkt setzten Anleger auf eine Zinssenkung im September, dazu verbillige der nachgebende Dollar das Edelmetall für Käufer aus dem Nichtdollarraum.

Die Ölpreise steigen um gut 1 Prozent. Marktteilnehmer verweisen auf Daten eines Branchenverbands, die einen Rückgang der US-Rohölvorräte in der vergangenen Woche zeigten. Später am Tag stehen noch die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA) auf der Agenda.

Bei den Unternehmen stehen erneut Zahlen aus dem Einzelhandelssektor im Fokus. Sie gelten auch deshalb als wichtig, weil die US-Konjunktur sehr stark vom Binnenkonsum abhängt. Nach Home Depot am Dienstag hat der Wettbewerber Lowe's über sein zweites Quartal berichtet und seine Jahresziele erhöht. Daneben kündigte Lowe's den Kauf des Baustoffhändlers Foundation Building Material für 8,8 Milliarden Dollar an. Für die Aktie geht es um 2,7 Prozent aufwärts.

Mit Enttäuschung werden die Zahlen von Target aufgenommen, der Kurs rutscht um 9,1 Prozent ab. Der Betreiber von Discountläden hat abermals einen Umsatzrückgang verzeichnet. Dagegen hat die Kaufhauskette TJX ihre Prognose erhöht. Die Aktie steigt um 6,5 Prozent.

Das auf Eigenheime spezialisierte Bauunternehmen Toll Brothers hat mit dem Umsatz im dritten Geschäftsquartals die Erwartungen Markt übertroffen, wird im laufenden Geschäftsjahr aber voraussichtlich weniger Objekte fertigstellen als ursprünglich angenommen. Die Aktie bewegt sich kaum.

Der Kosmetikkonzern Estee Lauder ist im vierten Quartal tiefer in die roten Zahlen gerutscht. In Verbindung mit einem pessimistischen Ausblick drückt dies die Aktie um 1,0 Prozent. In der Vorbörse hatte sie noch deutlich stärker unter Druck gestanden.

Der Möbelhersteller La-Z-Boy hat mit Zahlen und Ausblick die Erwartungen verfehlt. Die Aktie sackt um über 14 Prozent ab.

Im Technologiesektor verlieren unter den namhaften Werten Apple, Alphabet und Nvidia gut 1 Prozent. 

INDEX        zuletzt    +/- %   absolut  +/- % YTD 
DJIA        44.977,00    +0,1%    54,73    +5,6% 
S&P-500       6.395,46    -0,2%   -15,91    +9,0% 
NASDAQ Comp    21.174,98    -0,7%   -139,97   +10,4% 
NASDAQ 100     23.251,48    -0,6%   -133,29   +11,3% 
 
DEVISEN       zuletzt    +/- %    0:00  Di, 17:15  % YTD 
EUR/USD        1,1668    +0,2%   1,1645   1,1674 +12,5% 
EUR/JPY        171,90    -0,0%   171,95   172,39  +5,6% 
EUR/CHF        0,9403    -0,1%   0,9408   0,9409  +0,2% 
EUR/GBP        0,8651    +0,2%   0,8634   0,8645  +4,3% 
USD/JPY        147,33    -0,2%   147,61   147,67  -6,1% 
GBP/USD        1,3487    -0,0%   1,3489   1,3504  +7,8% 
USD/CNY        7,1341    -0,0%   7,1370   7,1339  -1,0% 
USD/CNH        7,1796    -0,1%   7,1879   7,1853  -2,0% 
AUS/USD        0,6442    -0,2%   0,6456   0,6464  +4,3% 
Bitcoin/USD    113.235,80    -0,2% 113.410,30 113.709,40 +19,9% 
 
ROHÖL        zuletzt VT-Settlem.    +/- %   +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex       62,61    62,35    +0,4%    0,26 -12,2% 
Brent/ICE       66,56    65,79    +1,2%    0,77 -11,9% 
 
 
METALLE       zuletzt    Vortag    +/- %   +/- USD  % YTD 
Gold        3.345,28   3.315,45    +0,9%    29,83 +26,3% 
Silber         37,82    37,33    +1,3%    0,50 +29,4% 
Platin       1.146,35   1.124,78    +1,9%    21,57 +28,4% 
Kupfer         4,43     4,42    +0,1%    0,00  +7,7% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 20, 2025 10:01 ET (14:01 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
