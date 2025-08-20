Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 20.08.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
US-Start angekündigt: Bisher +175% Kursgewinn in 2025
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A3CMNS | ISIN: DK0061539921 | Ticker-Symbol: VWSB
Xetra
20.08.25 | 16:23
18,190 Euro
+1,45 % +0,260
Branche
Erneuerbare Energien
Aktienmarkt
OMX Copenhagen 25
RENIXX
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
VESTAS WIND SYSTEMS A/S Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
17,93518,00517:10
17,92518,09017:04
DZ Bank
20.08.2025 16:41 Uhr
188 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Vestas Wind Systems A/S: Mehr Planungssicherheit durch aktualisierte US-Steuergutschriften!

Vestas Wind Systems A/S: Mehr Planungssicherheit durch aktualisierte US-Steuergutschriften!


Am 15. August konnten Aktien aus dem Bereich der Grünen Energie, u. a. solche mit Fokus auf Solar- und Windenergie, mit relativer Stärke auf sich aufmerksam machen. Der Grund war, dass das US-Finanzministerium neue Richtlinien für Investitions- und Produktionssteuergutschriften herausgegeben hat, die von Entwicklern erneuerbarer Energien genutzt werden. Die neuen Regeln legen strengere Anforderungen fest, wann ein Projekt als begonnen gilt. Zuvor hatten sich Projekte für die Gutschriften qualifiziert, wenn die Entwickler mindestens 5 % der geplanten Projektkosten ausgegeben hatten. Nach den neuen Regeln wird diese 5 %-Vorschrift abgeschafft. Stattdessen müssen die Entwickler nachweisen, dass "physische Arbeit von wesentlicher Natur" auf kontinuierlicher Basis stattgefunden hat. Nutznießer der steigenden Planungssicherheit ist auch eine Vestas Wind Systems A/S.

Der Hersteller von Windkraftanlagen berichtet über ein robustes Quartal

Vestas Wind Systems A/S hat am 13. August 2025 den Halbjahresbericht veröffentlicht. Der Umsatz stieg demnach im 2. Quartal 2025 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 13,6 % auf 3,745 Mrd. Euro. Das Betriebsergebnis vor Sondereffekten (EBIT) erreichte 57 Mio. Euro, was zu einer EBIT-Marge von 1,5 % führte. Im Vergleich dazu war die EBIT-Marge im 2. Quartal 2024 noch negativ. Diese Verbesserung ist auf die bessere Leistung bei Onshore-Projekten und geringere Gewährleistungskosten zurückzuführen. Gleichzeitig wurden diese positiven Effekte durch die Anlaufkosten für die Offshore-Sparte und die neue V236-15.0 MW-Plattform teilweise kompensiert. Positive Entwicklungen in EMEA haben sich auch auf die Auftragsentwicklung ausgewirkt. Der kombinierte Auftragsbestand, bestehend aus Windturbinenaufträgen und Servicevereinbarungen, lag Ende Juni 2025 bei 67,3 Mrd. Euro. Damit ist der Konzern sehr robust aufgestellt.





Endlos Turbo Long 83,5416 open end: Basiswert Vestas Wind Systems A/S

DY9NL7
Quelle: DZ BANK: Geld 20.08. 09:54:40, Brief 20.08. 09:54:40
7,04 EUR7,05 EUR 3,68%Basiswertkurs: 134,70 DKK
Geld in EUR Brief in EURDiff. Vortag in %Quelle: CPH Equities , 09:38:11
Basispreis83,5416 DKKKnock-Out-Barriere83,5416 DKK
Hebel--Abstand zum Basispreis in %37,98%
Abstand zum Knock-Out in %37,98%Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße1,00

Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden:


Marcus Landau
Marcus Landau, Derivate-Experte der DZ BANK, ist seit 2003 in der Zertifikate- und Derivatebranche tätig und erstellt regelmäßig Analysen rund um die Aktien- und Rohstoffmärkte, die er mit spannenden Zertifikate-Ideen verknüpft.





© 2025 DZ Bank
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.