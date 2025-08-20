Vestas Wind Systems A/S: Mehr Planungssicherheit durch aktualisierte US-Steuergutschriften!
Der Hersteller von Windkraftanlagen berichtet über ein robustes Quartal
Vestas Wind Systems A/S hat am 13. August 2025 den Halbjahresbericht veröffentlicht. Der Umsatz stieg demnach im 2. Quartal 2025 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 13,6 % auf 3,745 Mrd. Euro. Das Betriebsergebnis vor Sondereffekten (EBIT) erreichte 57 Mio. Euro, was zu einer EBIT-Marge von 1,5 % führte. Im Vergleich dazu war die EBIT-Marge im 2. Quartal 2024 noch negativ. Diese Verbesserung ist auf die bessere Leistung bei Onshore-Projekten und geringere Gewährleistungskosten zurückzuführen. Gleichzeitig wurden diese positiven Effekte durch die Anlaufkosten für die Offshore-Sparte und die neue V236-15.0 MW-Plattform teilweise kompensiert. Positive Entwicklungen in EMEA haben sich auch auf die Auftragsentwicklung ausgewirkt. Der kombinierte Auftragsbestand, bestehend aus Windturbinenaufträgen und Servicevereinbarungen, lag Ende Juni 2025 bei 67,3 Mrd. Euro. Damit ist der Konzern sehr robust aufgestellt.
Endlos Turbo Long 83,5416 open end: Basiswert Vestas Wind Systems A/S
7,04 EUR 7,05 EUR 3,68% Basiswertkurs: 134,70 DKK Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: CPH Equities , 09:38:11 Basispreis 83,5416 DKK Knock-Out-Barriere 83,5416 DKK Hebel -- Abstand zum Basispreis in % 37,98% Abstand zum Knock-Out in % 37,98% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
