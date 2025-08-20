Die Stadt Amsterdam hat beim niederländischen Hersteller DAF 40 Elektro-Lkw für die Müllabfuhr bestellt. Mit dieser neuen Flotte will die Stadtverwaltung dafür sorgen, dass fast alle Arten von Haus- und Büroabfällen in der Stadt emissionsfrei eingesammelt werden können. Die Elektro-Lkw des Typs XD Electric werden laut DAF 2026 in verschiedenen Karosserietypen ausgeliefert - darunter 13 Hecklader, zehn Kran- und Hakenliftfahrzeuge sowie 17 Frontlader ...Den vollständigen Artikel lesen ...
