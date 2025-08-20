EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: PFISTERER Holding SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

PFISTERER Holding SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



20.08.2025 / 16:47 CET/CEST

https://www.pfisterer.com/de/investoren

https://www.pfisterer.com/en/investors

