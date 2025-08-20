© Foto: Sue Ogrocki - picture alliance / ASSOCIATED PRESSDer US-Einzelhandelsriese Target wagt den Führungswechsel - und schickt damit seine Aktie auf Talfahrt. Der Wettbewerb mit Amazon und Walmart setzt dem Unternehmen zu.Führungswechsel beim US-Einzelhandelsriesen Target: Ab Februar übernimmt Michael Fiddelke, bisher Chief Operating Officer, den Chefposten. Der langjährige Insider folgt damit auf Brian Cornell, der nach rund zehn Jahren an der Spitze in die Rolle des Executive Chair wechselt. Die Entscheidung gilt als Signal für Kontinuität - doch die Börse reagierte enttäuscht: Die Aktie sackte im frühen Handel um bis zu 11 Prozent ab, Investoren hatten offenbar auf einen externen Neuanfang gehofft. Fiddelke, der 2003 als Praktikant bei …Den vollständigen Artikel lesen ...
