Eine solch beeindruckende Serie hat der amerikanische Index S&P 500 zuletzt vor über 25 Jahren hingelegt. Was könnte Anleger jetzt in den kommenden Monaten erwarten? Der S&P 500 hat nach einer atemberaubenden Entwicklung ein seltenes technisches Signal ausgelöst, das historisch betrachtet eine Vorhersagekraft für künftige Marktbewegungen besitzen könnte. Nach einem Absturz um 19 Prozent aufgrund von Inflations- und Zollsorgen, erlebte der Index seit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE