Düsseldorf (ots) -Ein neuer Meilenstein in der Einzelhandel-Wachstumsstrategie in WesteuropaXiaomi eröffnet den ersten selbst betriebenen Xiaomi Store in Deutschland. Im Einkaufszentrum Limbecker Platz in der Essener Innenstadt können Besucher ab sofort in die Marken- und Produktwelt von Xiaomi eintauchen. Auf 99 m² präsentiert das Unternehmen zahlreiche aktuelle Technologie-Highlights in moderner, lichtdurchfluteter Atmosphäre - von Smartphones und Wearables bis hin zu Fernsehern, Saug- und Wischrobotern, Haushaltsgeräten und E-Scootern. Die Produkte können direkt vor Ort erworben werden, während das Verkaufspersonal beratend zur Seite steht. Dabei präsentiert das Unternehmen seine Vision "Human × Car × Home" und gibt Besuchern die Möglichkeit, das intelligente Ökosystem zu entdecken."Wir freuen uns, den Menschen in der Region unsere zahlreichen innovativen Produkte näher zu bringen und ihnen ein außergewöhnliches Einkaufserlebnis zu bieten", erklärt Alan Chen Li, Country Manager bei Xiaomi Deutschland. "Der erste von uns betriebene Xiaomi Store in Deutschland ist ein wichtiger Meilenstein und ein klares Zeichen für unser langfristiges Engagement auf diesem Markt. Diese Eröffnung ist erst der Anfang - wir freuen uns darauf, gemeinsam mit unseren Fans weiter zu wachsen.""Mit dem Store in Essen macht Xiaomi den ersten Schritt in Richtung einer umfassenderen Einzelhandelsstrategie, die auch andere europäische Städte umfassen wird.", ergänzt QX Wang, General Manager of Western Europe.Derzeit hat der Xiaomi Store in Essen im Rahmen einer Trial-Phase geöffnet. Die offizielle Eröffnungszeremonie ist für den 26. September geplant. Weitere Details dazu folgen.Weitere Informationen sowie Bildmaterial finden Sie hier (https://emea.ourspacefiles.com/fl/9qJXGhqjPf4Y) (Passwort: ngUiDR3F42F7)Pressekontakt:Weber ShandwickAndreas FuchsXiaomi@WeberShandwick.comOriginal-Content von: Xiaomi, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122861/6100926