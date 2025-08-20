© Foto: SULUPRESS.DE | Torsten Sukrow - picture allianceEs läuft richtig gut für den Konzern hinter dem Schnäppchenladen TK Maxx. Die Aktie gehört mit einem Plus von mehr als 6 Prozent zu den Gewinnern am Mittwoch.Der US-Discountriese TJX, Mutterkonzern von T.J. Maxx, Marshalls und HomeGoods, hat seine Jahresprognose deutlich nach oben geschraubt. Grund ist die anhaltend starke Nachfrage nach günstigen Markenartikeln, während Verbraucher angesichts wirtschaftlicher Unsicherheiten auf den Preis achten. Im zweiten Quartal stiegen die flächenbereinigten Umsätze um 4 Prozent und lagen damit klar über den von Wall Street erwarteten 3,3 Prozent. Der Konzernumsatz kletterte um 6,9 Prozent auf 14,4 Milliarden US-Dollar und übertraf ebenfalls die …Den vollständigen Artikel lesen ...
