"Nach einem Jahrzehnt kommerzieller und finanzieller Erfolge kollidieren die Marktentwicklungen mit der strategischen Ausrichtung von Porsche und machen eine Neukalibrierung erforderlich", schreibt Warenburg-Reasearch-Analyst Fabio Hölscher in seiner Analyse. Der Prozess betreffe sowohl das Modellportfolio und die Antriebstechnologie als auch die regionale Präsenz des Konzerns. Wie lange es dauere, bis Porsche wieder an alte Stärken anknüpfen könne, sei ungewiss und hänge stark von geopolitischen Entwicklungen ab. Der Analyst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 ARIVA.de