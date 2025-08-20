© Foto: Michael Kappeler - dpaDie UK-Inflation steigt im Juli auf 3,8 Prozent und erreicht damit den höchsten Stand seit Januar 2024. Auch in Deutschland bleibt die Entwicklung spannend.Die Inflation im Vereinigten Königreich ist auf 3,8 Prozent gestiegen und damit leicht höher als von Ökonomen erwartet. Die Prognose lag bei 3,7 Prozent, die Bank of England hatte 3,76 Prozent vorhergesagt. Es handelt sich um den höchsten Wert seit Januar 2024, als die jährliche Inflation bei 4 Prozent lag. Gründe für die Inflation Nach Angaben der Statistikbehörde ONS war der größte Preistreiber der Luftverkehr: Flugtickets verteuerten sich so stark wie in keinem Juli seit Beginn der monatlichen Erfassung im Jahr 2001. ONS-Chefökonom …Den vollständigen Artikel lesen ...
