Norwegian Cruise Line verliert Präsident Herrera. CEO Sommer übernimmt vorübergehend. Der Ausblick bleibt stabil, doch die Aktie verlor 1,4 Prozent.Norwegian Cruise Line Holdings hat bekanntgegeben, dass der Präsident David Herrera das Unternehmen mit Wirkung zum 20. August verlassen hat. Vorübergehend übernimmt CEO Harry Sommer die Aufgaben, während eine umfassende Suche nach einem Nachfolger läuft. Der Schritt wird als Teil einer strategischen Neuausrichtung verstanden. Belastung an der Börse Die Aktie von Norwegian Cruise Line geriet nach den Nachrichten zum Handelsstart unter Druck und verlor rund 1,4 Prozent. Auch Wettbewerber wie Carnival, Royal Caribbean und Viking Holdings zeigten
