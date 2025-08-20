DJ Aktien Schweiz etwas fester - Defensive Schwergewichte stützen

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Mittwoch im europäischen Kontext gut geschlagen. Während es an einigen Plätzen wie Deutschland etwas deutlicher nach unten ging, schloss der SMI 0,5 Prozent fester mit 12.276 Punkten. Bei den 21 SMI-Werten standen sich 11 Kursverlierer und 10 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 22,83 (Dienstag: 12,66) Millionen Aktien.

Der SMI umfasst bis zur nächsten Indexüberprüfung im September 21 statt 20 Aktien, nachdem Holcim sein Nordamerikageschäft unter dem Namen Amrize abgespalten hat.

Der SMI profitierte von seiner Zusammensetzung mit Schwergewichten aus defensiven Branchen und davon, dass er mit Logitech nur eine Technologieaktie enthält. Denn weltweit setzte sich die Rotation aus Technologieaktien in Aktien aus traditionellen Sektoren fort nach jüngsten Warnungen von Experten, dass es in der Technologiebranche zu einer Überhitzung im Zuge des KI-Hypes gekommen sein könnte.

Insbesondere Nestle stützten den SMI, die Aktie war nachrichtenlos mit einem Plus von 3,6 Prozent klarer Tagessieger. Daneben gewannen Novartis 1,4 und Roche 0,8 Prozent. Mit Givaudan, Sonova und Swisscom landeten weitere Aktien, die als eher defensiv gelten, in positivem Terrain.

Klar am Ende lagen Alcon mit einem Minus von 9,4 Prozent. Das Augenheilkundeunternehmen reduzierte seine Jahresprognose, weil es unter anderem mit einer Belastung durch die US-Zölle in Höhe von 100 Millionen Dollar rechnet. Die vorgelegten Zweitquartalszahlen wurden von den Analysten von Vontobel als durchwachsen beschrieben.

Auch Geberit wurden verkauft, das Papier büßte 3,0 Prozent ein. Der Sanitärtechnikhersteller wies laut Analysten Quartalszahlen aus, die die Erwartungen verfehlten. Dazu fiel auch der Ausblick eher mau aus.

