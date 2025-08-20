Frankfurt (ots) -



Seltsamerweise wird hierzulande ernsthaft über einen möglichen Einsatz der Bundeswehr zur Friedenssicherung in der Ukraine diskutiert, obwohl das ein sehr unwahrscheinliches Szenario ist. Zum einen hat der russische Autokrat Wladimir Putin ausgeschlossen, dass er Nato-Truppen im Nachbarland zustimmen würde. Demnach wird es also keine deutschen, britischen oder andere Nato-Uniformen in dem überfallenen Land geben. Zum anderen ist die Friedenssicherung der zweite vor dem ersten Schritt. Doch bis die Waffen in der Ukraine schweigen, ist noch ein weiter Weg. Denn Putin hat bisher lediglich Gesprächsbereitschaft simuliert und seit Beginn der völkerrechtswidrigen Invasion der Ukraine den Konflikt noch nie deeskaliert. Die Ukraine und deren europäischen Verbündeten sind deshalb gut beraten, weiter zweigleisig zu fahren. Sie müssen das überfallene Land weiter militärisch und finanziell unterstützen und zugleich weiter versuchen, Trump im Boot zu behalten.



