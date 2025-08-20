Die Traktionsbatterie ist das wertvollste Bauteil im Elektroauto. Und die Preise für die Zellen fallen kontinuierlich. Der weltweite Hochlauf der Produktion von Elektroautos ist also nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch zwangsläufig. Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Das hat Altkanzler Helmut Schmidt gesagt. Der Sozialdemokrat hat vermutlich Visionen mit Halluzinationen verwechselt. Denn eine positive Idee der Zukunft kann eine sehr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
