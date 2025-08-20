Condor hat im Streit mit Lufthansa um Sonderkonditionen vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf eine Niederlage erlitten - die Kündigung der bisherigen Vereinbarungen wurde als rechtens bestätigt. Seitdem muss Condor marktübliche Preise für Lufthansa-Zubringerflüge zahlen und verliert privilegierten Zugang. Während Lufthansa den juristischen Erfolg feiert und auf einen möglichen DAX-Aufstieg hofft, bleibt Condor nur die Prüfung weiterer rechtlicher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de