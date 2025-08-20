© Foto: John G. Mabanglo/dpaAdobe unter Druck, Canva auf Expansionskurs: KI-Tools und Mitarbeiteraktienverkauf treiben Bewertung auf 42 Milliarden US-Dollar.Nach einem Abwärtstrend seit Jahresbeginn 2024 zeigt die Adobe-Aktie nun erste Erholungsansätze. Der Kurs steigt nach dem Jahrestief im April bei rund 333 US-Dollar zunächst wieder an. Erste Widerstände liegen zwischen 374 und 376 US-Dollar. Schafft die Aktie den Sprung darüber, könnten kurzfristig 403 bis 422 US-Dollar möglich sein. Ein richtiges Kaufsignal gäbe es aber erst oberhalb von 434 US-Dollar, dann wäre ein großer Doppelboden vollendet. Fällt der Kurs jedoch unter 330 US-Dollar zurück, drohen weitere Abgaben. Bei 317 bis 320 US-Dollar liegt eine letzte …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE