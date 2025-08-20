Altasciences ist stolz bekannt zu geben, dass es von EcoVadis mit der Goldmedaille für Nachhaltigkeit ausgezeichnet wurde. Das Auftragsforschungsunternehmen (Contract Research Organization, CRO) gehört damit zu den besten 5 der weltweit bewerteten Unternehmen und liegt im 96. Perzentil. EcoVadis ist der weltweit renommierteste Anbieter von Nachhaltigkeitsratings für Unternehmen und hat in enger Zusammenarbeit mit Altasciences die Initiativen des Unternehmens in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, ESG) weiterentwickelt, was das Engagement des Unternehmens für eine nachhaltige Zukunft und einen geringeren ökologischen Fußabdruck unterstreicht.

Unterstützt durch eine leistungsstarke Technologieplattform und ein Team mit ausgewiesenen Experten hat EcoVadis Altasciences anhand verschiedener Kriterien bewertet: Umwelt, Arbeitsbedingungen und Menschenrechte, Ethik und nachhaltige Beschaffung. Das Unternehmen hat in all diesen Bereichen mehr als 75 von 100 möglichen Punkten erreicht. "Wir haben große Fortschritte bei unseren ESG-Initiativen erzielt, und diese Punktzahlen sind ein Beleg für die harte Arbeit und das Engagement unseres Teams für die ESG-Grundsätze und eine nachhaltige Zukunft", so David Grégoire, Chief Quality and Compliance Officer bei Altasciences.

Verantwortung gehört zu den Kernwerten von Altasciences und das Unternehmen hat ESG-Grundsätze in alle Bereiche seiner Geschäftstätigkeit integriert. Es engagiert sich aktiv für nachhaltige Verfahren, ethische Unternehmensführung, Inklusion und das Wohlergehen seiner Mitarbeiter und hat seine Nachhaltigkeitsbewertung von 2024 bis 2025 um 30 verbessert.

Als überzeugtes Mitglied des UN Global Compact achtet das Unternehmen die Grundsätze der Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung und arbeitet im Einklang mit der Science Based Targets initiative (SBTi) an einer wissenschaftlich fundierten Reduzierung seiner Emissionen bis 2030.

Weitere Informationen zum Engagement von Altasciences für ESG und Nachhaltigkeit finden Sie auf der Website des Unternehmens.

Über Altasciences

Altasciences ist ein integriertes Unternehmen für Arzneimittelentwicklung, das Pharma- und Biotechnologieunternehmen einen bewährten, flexiblen Ansatz für präklinische und klinische pharmakologische Studien bietet, einschließlich Dienstleistungen rund um Formulierung, Herstellung und Analytik. Seit über 30 Jahren arbeitet Altasciences eng mit Sponsoren zusammen, um sachkundige, schnellere und umfassendere Entscheidungen in der frühen Phase der Arzneimittelentwicklung zu unterstützen. Die integrierten Full-Service-Lösungen von Altasciences umfassen präklinische Sicherheitsprüfungen, klinische Pharmakologie und Machbarkeitsstudien, Bioanalyse, Programmmanagement, Forschungsunterstützung, Verfassen von medizinischen Texten, Biostatistik, klinische Überwachung und Datenmanagement, wobei all diese Leistungen an die spezifischen Anforderungen der Sponsoren angepasst werden können. Altasciences hilft Sponsoren dabei, bessere Medikamente schneller zu den Menschen zu bringen, die sie benötigen. Weitere Informationen über Altasciences erhalten Sie unter altasciences.com.

