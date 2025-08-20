Die Investmentbank Goldman Sachs sorgt mit einer neuen Analyse für Aufsehen: Der Markt für Stablecoins steht vor einer explosionsartigen Expansion und könnte in den kommenden Jahren ein Volumen von mehreren Billionen Dollar erreichen. Ein Game-Changer für den gesamten Krypto-Sektor?Bislang wurde das Wachstum von Stablecoins wie Tether (USDT) oder Circle's USDC vor allem durch den internen Handel an den Kryptobörsen und die hohe Nachfrage nach einer digitalen Dollar-Alternative außerhalb der USA ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär