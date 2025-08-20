Auszeichnung erfolgte zusammen mit den Partnern HP Inc., Sanofi, TE Connectivity, PepsiCo, Inc., Standard Chartered und Freeport-McMoRan für herausragende Leistungen bei Compliance-Schulungen und Unternehmensweiterbildungsprogrammen

LRN Corporation, ein führender Anbieter von Ethik- und Compliance-Lösungen, wurde bei den Brandon Hall Group HCM Excellence Awards® 2025 mit insgesamt sieben Auszeichnungen gewürdigt und gewann vier Gold- und drei Silber-Auszeichnungen in der Kategorie "Learning and Development". Damit wird LRN bereits zum fünften Mal in Folge von der Brandon Hall Group prämiert.

"Die Brandon Hall Group Awards sind äußerst relevant, da sie in Zusammenarbeit mit unseren Kunden eingereicht werden und Empfehlungen widerspiegeln, die direkt von unseren Kundenserviceteams kommen", so Lenny Izzo, Chief Revenue Officer bei LRN Corporation. "Sie sind Ausdruck der Stärke unserer Beziehungen und des Vertrauens, das unsere Kunden in uns setzen, um ihre Ziele zu erreichen."

Die sieben Auszeichnungen, die alle gemeinsam mit den Kundenpartnern HP Inc., Sanofi, TE Connectivity, PepsiCo, Inc., Standard Chartered und Freeport-McMoran entgegen genommen wurden, demonstrieren den innovativen und kundenorientierten Ansatz von LRN bei der Entwicklung hochwertiger Schulungskurse, die auf die jeweiligen Anforderungen der einzelnen Unternehmen zugeschnitten sind.

Vierfaches Gold:

TE Connectivity Catalyst Reveal (Best Learning Technology Implementation)

HP Inc. Cybersecurity 2024 Phish and Consequence (Best Use of Games or Simulations for Learning)

PepsiCo, Inc. New Hire Code of Conduct Course (Best Custom Content)

Standard Chartered Health, Safety, Wellbeing, and Security (Best Custom Content)

Dreifaches Silber:

Sanofi Catalyst Reveal (Best Learning Technology Implementation)

Freeport-McMoRan Anti-Bribery and Corruption Com (Best Compliance Training)

HP Inc. Integrating Privacy in the Product Engineering (Best Custom Content)

Die Einreichungen wurden von einer Jury aus erfahrenen, unabhängigen Branchenexperten, Analysten der Brandon Hall Group und Führungskräften nach folgenden Kriterien bewertet: Ausrichtung auf Geschäftsanforderungen und -umfeld, Programmgestaltung, Funktionalität und Umsetzung, Akzeptanz, Integration, Benutzererlebnis, Innovation und Kreativität sowie allgemeine Effektivität, Wirkung und messbare Vorteile.

"Die diesjährigen Gewinner des Excellence Award zeigen, wie strategisches Personalmanagement die Unternehmen verändern kann. Mit ihren innovativen Konzepten zur Talentförderung und Mitarbeiterbindung haben diese Unternehmen nicht nur beeindruckende Geschäftsergebnisse erzielt, sondern auch grundlegend neu definiert, was es heißt, wirklich mitarbeiterorientierte Arbeitsplätze zu schaffen. Unser umfassendes Bewertungsverfahren hat diese Programme als Musterbeispiele für organisatorische Exzellenz und Innovation identifiziert", kommentiert Rachel Cooke, Chief Operating Officer der Brandon Hall Group und Leiterin des HCM Excellence Awards®-Programms.

Die Preisträger der Brandon Hall Group Excellence Awards wurden am 14. August 2025 bekannt gegeben. Die vollständige Liste der Preisträger finden Sie unter: https://excellenceawards.brandonhall.com/winners/.

Über LRN Corporation

LRN ist das weltweit größte engagierte Ethik- und Compliance-Unternehmen, das mehr als 30 Millionen Menschen jedes Jahr weltweit aufklärt und ihnen hilft, sich im komplexen rechtlichen und regulatorischen Umfeld zurechtzufinden und ethische Kulturen zu fördern. Als eines der wachstumsstärksten Unternehmen gemäß Inc 5000-Liste unterstreichen das Wachstum und die Wirkung von LRN unser Engagement für Exzellenz und Innovation bei der Förderung ethischer Geschäftspraktiken. Unsere Kombination praktischer Analysen mit Softwarelösungen, Ausbildung und strategischer Beratung unterstützt Unternehmen, ihre Werte in konkrete Praktiken und Führungsverhalten umzusetzen, die nachhaltige Wettbewerbsvorteile schaffen. LRN ist der vertrauenswürdige langfristige Partner für mehr als 2700 Organsationen, darunter einige der angesehensten und erfolgreichsten Unternehmen der Welt.

Über die Brandon Hall Group

Die Brandon Hall Group ist das einzige Unternehmen für berufliche Weiterbildung, das Führungskräften und Organisationen im Bereich Lernen und Talentmanagement Daten, Forschungsergebnisse, Einblicke und Zertifizierungen anbietet. Die führenden Köpfe im Bereich Human Capital Management (HCM) setzen auf die Brandon Hall Group, um zukunftssichere Pläne für die Mitarbeiterentwicklung im neuen Zeitalter zu erarbeiten.

Seit mehr als 30 Jahren fördern, würdigen und zertifizieren wir Spitzenleistungen in Unternehmen weltweit und beeinflussen damit die Entwicklung von über zehn Millionen Mitarbeitenden und Führungskräften. Unser HCM Excellence Awards®-Programm hat als erstes Programm Unternehmen für ihre Leistungen im Bereich Lernen und Talentförderung ausgezeichnet und gilt als Goldstandard, der auch als "Oscar des Personalmanagements" bekannt ist.

Die Auszeichnungen honorieren die besten Unternehmen, die Programme, Strategien, Methoden, Prozesse, Systeme und Tools erfolgreich entwickelt und eingesetzt haben und damit messbare Ergebnisse erzielt haben. Wir fühlen uns geehrt, Bewerbungen von Organisationen aus aller Welt zu erhalten, darunter kleine, mittlere und große Unternehmen sowie globale Konzerne, Regierungsbehörden, gemeinnützige Organisationen und Verbände.

