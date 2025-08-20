Paukenschlag bei Sony! Der japanische Tech-Gigant verpasst seiner äußerst populären Spielekonsole PlayStation 5 eine saftige Preiserhöhung in den USA. Für Gamer ist das eine bittere Pille, doch für Anleger stellt sich eine viel drängendere Frage: Belastet dieser Schritt die Verkaufszahlen so stark, dass der Aktie ein empfindlicher Dämpfer droht?Ab sofort müssen US-Kunden deutlich tiefer in die Tasche greifen. Die digitale Version der PlayStation 5 ohne Laufwerk verteuert sich von 450 auf 500 Dollar. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
